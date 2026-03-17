Прокуратура вже заявила, що вважає покарання занадто м’яким і готує апеляцію. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як трапилася трагедія?

Як встановили прокурори Чортківської окружної прокуратури, її 5-річний син мав вроджені патології та тяжке захворювання і потребував постійного догляду, лікування та медичного нагляду. Однак мати фактично не забезпечувала дитині необхідного піклування.

Попри оформлення соціальної допомоги у 2022 році, жінка жодного разу не зверталася до медичних закладів для лікування сина. Стан дитини ігнорувався, хоча він потребував регулярного медичного супроводу.

Слідство також встановило, що протягом трьох днів перед смертю хлопчик залишався сам у квартирі, перебуваючи у безпорадному стані. Коли жінка повернулася додому після тривалої відсутності, вона задушила власного сина.

За висновками експертів, перед смертю дитина кілька днів не отримувала їжі. Це ще більше ускладнило його стан та свідчить про системне нехтування базовими потребами.

Потерпілим у справі визнано батька хлопчика, який із 2021 року проходить службу у Збройних силах України.

Під час судових дебатів прокурор просив призначити обвинуваченій 14 років позбавлення волі. Однак суд обрав м’якше покарання – 12 років ув’язнення.

Цей злочин вражає жорстокістю, адже безпорадний хлопчик відчув біль там, де мав відчувати материнську любов і турботу. Оскільки засуджена не визнала вини й не розкаялась, ми вважаємо 12 років ув’язнення занадто м’яким вироком і будемо вимагати в апеляційному суді суворішого покарання,

– зазначив прокурор у справі Микола Марцун.

