Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

Що відомо про смерть підозрюваного?

За результатами експертизи, чоловік помер через гостру серцеву недостатність. Ознак насильницької смерті не виявили. Речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська пояснила, що у нього були проблеми зі здоров'ям.

Так, у нього були проблеми зі здоров'ям. Але за час тримання в СІЗО були проведені огляди лікарів та необхідні обстеження, підозрюваний був забезпечений медичними засобами,

– сказала вона у коментарі Укрінформу.

У поліції пояснили, що у разі смерті підозрюваного справу зазвичай закривають. Згідно з оприлюдненою інформацією, якщо родичі наполягатимуть на його невинуватості, розслідування можуть продовжити.

За словами Жужельської, звернень від рідних підозрюваного щодо продовження кримінального провадження поки не надходило. Вона додала, що провести психіатричну експертизу стосовно чоловіка не встигли.

Що цьому передувало?