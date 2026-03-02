У відділку затриманий чоловік намагався чинити опір та побив поліцейського. Про це повідомила Нацполіція в Одеській області.

Дивіться також Мав "заманити" поліцію: підліток готував теракт у квартирі багатоповерхівки в центрі Харкова

Як чоловік викрав 16-річну дівчину?

Про викрадення повідомила поліції подруга дівчини 28 лютого. Слідчі встановили, що чоловік затягнув 16-річну в машину, відвіз до будинку знайомого, тримав її там декілька годин, а потім зґвалтував.

Чоловіка вже затримала поліція. У відділку той агресивно себе поводив, напав та побив одного з поліцейських. Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення підозри зловмиснику за:

незаконне позбавлені волі;

зґвалтування неповнолітньої особи;

умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникові поліції.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Останні схожі випадки в Україні: