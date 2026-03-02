У відділку затриманий чоловік намагався чинити опір та побив поліцейського. Про це повідомила Нацполіція в Одеській області.
Дивіться також Мав "заманити" поліцію: підліток готував теракт у квартирі багатоповерхівки в центрі Харкова
Як чоловік викрав 16-річну дівчину?
Про викрадення повідомила поліції подруга дівчини 28 лютого. Слідчі встановили, що чоловік затягнув 16-річну в машину, відвіз до будинку знайомого, тримав її там декілька годин, а потім зґвалтував.
Чоловіка вже затримала поліція. У відділку той агресивно себе поводив, напав та побив одного з поліцейських. Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення підозри зловмиснику за:
- незаконне позбавлені волі;
- зґвалтування неповнолітньої особи;
- умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникові поліції.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Останні схожі випадки в Україні:
Четверо підлітків у Мукачеві зґвалтували та пограбували 46-річну жінку. Суд виніс вироки трьом обвинуваченим, присудивши їм 7 років і більше ув'язнення.
У Києві затримали 22-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 11-річної школярки. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.