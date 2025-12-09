Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.
Як покарають підлітків, які зґвалтували жінку в Мукачеві?
Журналіст повідомив, що суд виніс рішення у справі про зґвалтування, що сталося 23 липня в Мукачеві. Він розповів деталі події.
У той день четверо неповнолітніх – 13, 14, 16 і 17 років – заманили жінку, яка поверталася додому, нібито провести до таксі, а та погодилася.
По дорозі вони затягнули її під міст. Там застосували силу, зірвали золоті прикраси, забрали готівку і по черзі зґвалтували.Після скоєного втекли. Це сталось ще у липні, а зараз суд виніс вирок підліткам,
– пише Глагола.
Правоохоронці встановили всіх фігурантів того ж дня. Трьох старших – 14, 16 та 17 років – затримали. 9 грудня суд виніс вирок: двом обвинуваченим покарання у вигляді 7 років і одного місяця позбавлення волі кожному. Третьому підсудному, який уже мав судимість, – 7 років і два місяці ув'язнення.
Матеріали щодо четвертого спільника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для розв'язання питання про поміщення його до спеціалізованого закладу.
За даними журналіста, у залі суду жінка плакала, але сказала, що задоволена вироком.
Що відомо про інші випадки зґвалтування в Україні?
У Києві затримали 22-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 11-річної школярки. Чоловік познайомився з дівчиною у додатку для знайомств та протягом двох тижнів вів із нею листування. Увесь час він підшукував спільні теми для розмов із дівчиною аби увійти до неї у довіру.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Крім того, правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який може бути причетним до зникнення 15-річної дівчини на Вінниччині. За показами чоловіка, він вступив у статеві стосунки з неповнолітньою, а щоб приховати злочин – убив дівчину, ймовірно, побивши до смерті, опісля викинув тіло в колодязь і присипав камінням.