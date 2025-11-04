Його не можуть виявити, попри залучення поліції та військових. Про це пише 24 Канал з посиланням на білоруське ЗМІ Nexta Live.

Як проходять пошуки російського маніяка?

За даними російських правоохоронців, військовий ЗС Росії Олексій Кострикін під Бєлгородом вбив чоловіка, зґвалтував жінку та утік 31 жовтня.

ЗМІ повідомило, що згодом стало відомо про друге вбивство. Місцевий житель приїхав перевірити свій будинок і натрапив на втікача, який нібито застрелив чоловіка та знову зник.

Злочинець озброєний та вкрай небезпечний. Попри те, що військові та поліція прочісують місцевість, знайти його не можуть уже кілька днів,

– пише видання.

Місцеві правоохоронці стверджують, що Кострикін має давнє кримінальне минуле і садистські нахили. Його вже судили за ґвалтування, пограбування та розбій.

Що передувало?