Злочин 2017 року вдалося розкрити тільки у 2024-му завдяки ДНК-експертизі. Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "Медиазона".

Дивіться також Вбив чоловіка і зґвалтував його дружину: у Росії шукають військового, який втік з-під арешту

Що відомо про вирок вагнерівцю за пограбування?

У російському Томську 37-річний Олексій Бударін у 2017 році пограбував відділення одного з банків. Суд призначив йому вісім років умовно з п'ятирічним іспитовим строком. Після ДНК-тесту через 8 років зловмисника затримали та він повністю визнав провину.

За даними ЗМІ, у 2022 – 2023 роках Бударін воював проти України у складі ПВК "Вагнера", де отримав поранення і медаль "За відвагу".

Суд визначив участь у війні та нагороду як "пом'якшувальні обставини" і призначив умовний термін.

Зазначається, що під час пограбування було викрадено майже 7,5 мільйонів рублів, а також понад 3 тисячі доларів та євро. Кошти чоловік витрачав весь цей час на нерухомість та особисті потреби.

Частину володінь він згодом продав. Проте щонайменше одна квартира, придбана за 2,9 мільйона рублів, залишилася у його власності.

Останні згадки про ПВК "Вагнера"