Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське ЗМІ ASTRA.

Як проходять пошуки зловмисника?

Російського військового 30 жовтня затримали за підозрою у вбивстві мешканця Нової Таволжанки та зґвалтуванні його дружини. Після затримання він зміг утекти з поліції, що підтвердив 1 листопада губернатор Бєлгородської області.

Пізніше очевидці помітили Кострикіна у підземному переході в Бєлгороді. За даними росЗМІ, наступного ранку він також, імовірно, викрав білий Renault Logan і втік на ньому.

Поліція шукає нападника навіть у сусідніх регіонах, зокрема у Воронезькій області.

Слідство встановило, що 40-річний Кострикін раніше був засуджений за зґвалтування, крадіжку, розбій і зберігання наркотиків. З в'язниці він вийшов у 2023 році.

