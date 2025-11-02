Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське ЗМІ ASTRA.
Як проходять пошуки зловмисника?
Російського військового 30 жовтня затримали за підозрою у вбивстві мешканця Нової Таволжанки та зґвалтуванні його дружини. Після затримання він зміг утекти з поліції, що підтвердив 1 листопада губернатор Бєлгородської області.
Пізніше очевидці помітили Кострикіна у підземному переході в Бєлгороді. За даними росЗМІ, наступного ранку він також, імовірно, викрав білий Renault Logan і втік на ньому.
Поліція шукає нападника навіть у сусідніх регіонах, зокрема у Воронезькій області.
Слідство встановило, що 40-річний Кострикін раніше був засуджений за зґвалтування, крадіжку, розбій і зберігання наркотиків. З в'язниці він вийшов у 2023 році.
Останні жорстокі злочини росіян
Сержант армії Росії Володимир Борзунов визнав, що був причетний до розстрілів мирних жителів у Бучі 4 – 5 березня 2022 року на вулиці Яблунській. Ба більше, заявив, що йому "все одно".
Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький в етері 24 Каналу повідомив, що противник використовує наявність цивільних у Покровську. За його словами, окупанти прикриваються мирним населенням, як щитом, і роблять так ще з 2014 року.
ЗСУ перехопили розмову, на якому російський командир віддає наказ окупанту убити мирного мешканця в Куп'янську.