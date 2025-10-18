Про це пише 24 Канал з посиланням на 10 армійський корпус ЗСУ.
Що вдалося почути на радіоперехопленні окупантів?
Українські воїни отримали чергове радіоперехоплення росіян, які воюють проти України на Куп'янському напрямку. Один з окупантів, ймовірно, командир, віддав наказ розстріляти беззбройного цивільного.
Без суду, без причини, без жодної краплі людяності. Просто тому, що може,
– зауважили захисники.
Такий злочинний наказ росіяни віддають не випадково, адже ворог дотримується стратегії терору. З російських "ящиків" йдеться про те, що бойовики нібито "звільняють Україну", однак натомість вони лише вбивають, катують й залякують.
"Як буде повз проходити (цивільний – 24 Канал), застрель його, бл**ь, і тіло прибери куди-небудь", – наказав командир окупанту, який стоїть в Куп'янську.
Окупанти ведуть війну не з військовими Сил оборони, а зі звичайними цивільними, й чергове перехоплення це підтвердило. Таким чином росіяни свідомо порушують Женевську конвенцію та скоюють воєнні злочини.
Українські воїни стверджують, – кожен, хто в Росії віддає подібні накази й кожен, хто натискає на гачок, будуть відповідати за свої дії просто на полі бою.
Росіяни скоюють свавілля на окупованих територіях
Кремль планує наживатися на тимчасово окупованих територіях України й планує підвищити тарифи на електроенергію на 30–50%. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що Росія намагалася показати ілюзію "хорошого життя в Росії" й штучно занижували вартість комунальних послуг.
На початку жовтня в Горлівці на Донеччині російська ППО вдарила по багатоповерхівці, намагаючись збити дрон. Таким чином під ударом окупантів опинилися цивільні люди.
Росія атакувала гуманітарний конвой ООН у Херсонській області. Окупанти свідомо "полювали" на авто та використали проти членів місії дрони та артилерію. Автомобілі було знищено.