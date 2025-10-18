Про це пише 24 Канал з посиланням на 10 армійський корпус ЗСУ.

Що вдалося почути на радіоперехопленні окупантів?

Українські воїни отримали чергове радіоперехоплення росіян, які воюють проти України на Куп'янському напрямку. Один з окупантів, ймовірно, командир, віддав наказ розстріляти беззбройного цивільного.

Без суду, без причини, без жодної краплі людяності. Просто тому, що може,

– зауважили захисники.

Такий злочинний наказ росіяни віддають не випадково, адже ворог дотримується стратегії терору. З російських "ящиків" йдеться про те, що бойовики нібито "звільняють Україну", однак натомість вони лише вбивають, катують й залякують.

"Як буде повз проходити (цивільний – 24 Канал), застрель його, бл**ь, і тіло прибери куди-небудь", – наказав командир окупанту, який стоїть в Куп'янську.

Обережно, відео 18+, містить нецензурну лайку!

Окупанти ведуть війну не з військовими Сил оборони, а зі звичайними цивільними, й чергове перехоплення це підтвердило. Таким чином росіяни свідомо порушують Женевську конвенцію та скоюють воєнні злочини.

Українські воїни стверджують, – кожен, хто в Росії віддає подібні накази й кожен, хто натискає на гачок, будуть відповідати за свої дії просто на полі бою.

Росіяни скоюють свавілля на окупованих територіях