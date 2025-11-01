Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький, зазначивши, що це ускладнює українським військовим тримати оборону міста, адже доводиться придивлятися, чи не маскується під одягом цивільного російський окупант.

Противник використовує цивільних як щит

Ворог, який просочився у Покровськ, переодягається в одяг цивільних, у такий спосіб вдає себе за мирне населення і пересувається по місту. Офіцер ЗСУ наголосив на тому, що військові адміністрації повинні у примусовому порядку евакуйовувати жителів з тих населених пунктів, де точаться бої та було оголошено проведення евакуації. Адже ті, хто вирішив залишитись в місті, наражають себе на небезпеку.

Це не тільки їм збереже життя, а й не буде нам заважати працювати. Сьогодні в Україні є багато сіл, де будинки порожні. Прийдіть й живіть там,

– озвучив Цеховський.

Офіцер ЗСУ розповів, що ворог користується тим, що у місті залишилось мирне населення. Він підкреслив, що російські окупанти використовують мирне населення як прикриття, цю тактику почали застосовувати ще у 2014 році.

"Вони вбивають сім'ю, беруть у заручники дитину, дівчинку, а ми тоді не можемо працювати. Така історія була нещодавно. До нас звертались люди, питали, як їм ту дівчинку забрати, щоб удочерити. Це методи терористів. Треба розуміти, що не варто чекати "русскій мір", бо коли він прийде, то вас або насильно заберуть в армію, або розстріляють на вулиці", – наголосив Цеховський.

Основне про ситуацію у Покровську: