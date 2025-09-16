Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на доповідь HRL.

Де Росія утримує викрадених дітей з України?

Загалом маленьких українців росіяни ділять на 4 основні групи:

вивезені до літніх таборів для початково тимчасового "перевиховання",

сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти з інвалідністю, які перебували у відповідних закладах в Україні,

силою розлучені з батьками на прифронтових територіях у лютому 2022 року,

відібрані у батьків у фільтраційних таборах Маріуполя та поблизу нього того ж року.

Інформацію про частину викрадених дітей опубліковано на сайтах для всиновлення під виглядом російських сиріт. Згодом вони опиняються в російських сім'ях.

Більшістю закладів, куди потрапляють діти з України, керує російський уряд.

Діти з України зазначають перевиховання у більше ніж половині (62.9%) закладів і проходять мілітаризацію в щонайменше 18% закладів, які вдалося встановити HRL. Більше ніж половиною закладів, куди привозять дітей з України, керує російський уряд,

– кажуть дослідники.

Мережа цих закладів простягається від окупованих територій України та Чорноморських регіонів Росії до узбережжя Тихого океану. У списку є як університети у центральних містах Росії, так і віддалені сибірські табори.

Серед цих 210 закладів є 8 кадетських шкіл, 143 табори та санаторії, 16 центрів підтримки родин і сиротинці, 1 готель, 8 медичних закладів, 1 військова база, 1 релігійна установа, 32 школи та університети.

Ця "безпрецедентна" масштабна система з перевиховання та військового навчання десятків тисяч українських дітей дозволяє Кремлю утримувати їх у цих закладах тривалий час.

"Вплив ймовірних злочинів, скоєних російським урядом, ймовірно, залишить шрами на кілька поколінь. Деталі цієї програми, задокументовані в цьому та попередніх розслідуваннях HRL, підкреслюють необхідність стійких механізмів для возз'єднання сімей, збереження культурної пам'яті про ці події та довгострокової підтримки постраждалих", – наголосили дослідники.

