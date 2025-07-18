Про це пише 24 Канал з посиланням на TIME. У статті видання йдеться про те, що до України за час вторгнення вдалося повернути близько 1200 дітей, а ще 19 564 дитини залишаються в Росії.

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Чому TIME звернув увагу на проблему депортації дітей?

Повернути викрадених дітей з України, на думку автора статті Саймона Шустер, потрібно якнайшвидше, адже з часом їх буде важче повернути та реінтегрувати через вплив російської пропаганди. Вже відомі випадки, коли діти стали жертвами зросійщення. Так 11-річний Сергій відмовився говорити зі своїми родичами в Україні після того, як провів кілька місяців у російській прийомній сім'ї. Нові "батьки" переконали хлопця, що Україна буде знищена та йому буде нікуди повертатися.

Представники Єльського університету у США з'ясували, що загалом до Росії окупанти могли систематично "перемістити" 8,4 тисячі дітей.

Щодо повернення дітей найсильніший тиск на Володимира Путіна здійснює Гаага. Відомо, що один ордер на арешт російського диктатора Міжнародний кримінальний суд видав через "незаконне передання українських дітей до Росії".

Питання повернення дітей до України вдалося порушити на переговорах у Стамбулі 4 червня. Голова російської делегації Володимир Мединський показав Путіну список викрадених дітей, який йому надали представники України. У ньому налічувалося 339 неповнолітніх.

Мединський сказав, що варто порахувати, хто з них перебуває в Росії, але диктатор щодо цього нічого не сказав.

За межами Росії викрадення цих дітей широко розглядають як воєнний злочин, а в Кремлі це не вважають терміновим питанням,

– зазначили в TIME.

Як заявило джерело Шустера в Кремлі, Путін міг би повернути дітей у межах "будь-якого гуманітарного обміну", але він не вважає це питання важливим.

Журналіст також описав випадок викрадення росіянами на той момент 10-місячної Маргарити Прокопенко з дитячого будинку в Херсоні. Її "удочерив" соратник Путіна й колишній голова Ради Федерації Сергій Миронов. Він є яскравим прихильником "російської ідеї" та вважає Україну "нацистською". Ба більше, Миронов хотів би щоб інфраструктуру країни "знищили раз і назавжди".

Розслідування BBC показало, що дружина Миронова Інна Варламова кілька разів їздила до Херсона, щоб побачитися з дівчинкою до її зникнення. Тобто дитину викрали спеціально для родини російського посадовця. "Нові батьки" видали дівчинці нове свідоцтво про народження, в якому їй ім'я написали як Марина Миронова.

Дослідники виявили Єльського університету також виявили, що дітей, яких забирали навіть з прифронтових регіонів України, поміщали в тимчасові притулки. Потім їх передавали в російські прийомні сім'ї. Іноді переміщення дітей відбувалося навіть військово-транспортними літаками.

У зв'язку з переведенням неповнолітніх до Росії, а також через можливу демографічну кризу існує величезна потреба терміново повернути українських дітей додому.

У 2024 році президент України Володимир Зеленський доручив цю місію одній зі своїх близьких помічниць, старшій радниці голови Офісу Президента Андрія Єрмака Дарії Зарівній. У коментарі виданню вона сказала, що її особливо турбує випадок викрадення Маргарити Прокопенко..

Якщо ми не повернемо цих дітей найближчим часом, російська система зможе налаштувати їх проти нас,

– зазначила Зарівна.

Варто зазначити, що президент не бажає обмінювати українських дітей на полонених росіян, адже вони не є військовополоненими. Тому для їх повернення має бути інший процес.

"Питання зводиться до волі певних лідерів, які можуть просто чинити тиск на Путіна, щоб він повернув дітей. Трамп – один із них", – зазначив Зеленський.

Україна на кожному раунді переговорів та під час телефонних розмов з Дональдом Трампом продовжувала вимагати повернення своїх дітей і продовжує це робити.