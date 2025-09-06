У черговому звіті міноборони Британії йдеться про те, що російська влада продовжує примусово "перевиховувати" українську молодь на ТОТ, передає 24 Канал.
Як росіяни "вбивають" українців в молоді на ТОТ?
Так, на окупованих територіях України активно діють молодіжна організація міноборони Росії "Юнармія" та кремлівський рух "Рух перших". Вони навчають українських дітей військової справи і налаштовують проти України.
Російські освітні органи у такий спосіб прагнуть протидіяти так званому "екстремізму" – поняттю, яке у країні-агресорці має широке трактування.
У посібнику міносвіти Росії за 2022 рік під назвою "Попередження конфліктів, проявів екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" вислів "Слава Україні" розцінюється як ознака екстремізму.
Також з 2022 року росіяни у межах програми "Університетські зміни" регулярно вивозять дітей з окупованих регіонів України до російських вишів. Там у них намагаються сформувати антиукраїнський світогляд і переконати, що війна Росії проти України виправдана.
З 2022 року близько 50 000 українських дітей брали участь у цих "змінах" в 116 російських університетах.
Що відомо про інші злочини росіян на ТОТ?
- ГУР України опублікувало дані про 7 осіб та 3 організації, причетних до мілітаризації дітей на окупованих територіях. Йдеться про керівників спортивних клубів, руху "Юнармія" та представників окупаційної та регіональної влади Росії.
- На окупованих територіях, таких містах як Донецьк, Маріуполь та Бердянськ, серйозні проблеми з водопостачанням, води немає або її подають за жорсткими графіками. Окупаційна влада навмисно обмежує водопостачання, щоб усім "жилось однаково погано" через політичний піар, незважаючи на наявність води у трубах.
- Росія викрала з окупованих територій України близько 2,5 мільйона тонн пшениці.