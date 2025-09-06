У черговому звіті міноборони Британії йдеться про те, що російська влада продовжує примусово "перевиховувати" українську молодь на ТОТ, передає 24 Канал.

Як росіяни "вбивають" українців в молоді на ТОТ?

Так, на окупованих територіях України активно діють молодіжна організація міноборони Росії "Юнармія" та кремлівський рух "Рух перших". Вони навчають українських дітей військової справи і налаштовують проти України.

Російські освітні органи у такий спосіб прагнуть протидіяти так званому "екстремізму" – поняттю, яке у країні-агресорці має широке трактування.

У посібнику міносвіти Росії за 2022 рік під назвою "Попередження конфліктів, проявів екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" вислів "Слава Україні" розцінюється як ознака екстремізму.

Також з 2022 року росіяни у межах програми "Університетські зміни" регулярно вивозять дітей з окупованих регіонів України до російських вишів. Там у них намагаються сформувати антиукраїнський світогляд і переконати, що війна Росії проти України виправдана.

З 2022 року близько 50 000 українських дітей брали участь у цих "змінах" в 116 російських університетах.

Що відомо про інші злочини росіян на ТОТ?