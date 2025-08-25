Окрім того, вони сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МОУ.
Що відомо про викрадачів українських дітей?
Росія продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із ТОТ у російське суспільство та їхнього військово-патріотичного й ідеологічного "виховання".
Серед опублікованих 25 серпня фігурантів:
- керівництво спортивних клубів "Сила Донбасу" та "Спартак" – Дмитро Панченко, Максим Швець та Іван Луговський;
- керівництво руху "Юнармія" – Владислав Головін;
- представники окупаційної та регіональної влади країни-агресорки – Лідія Ємельянова та Роман Бусаргін;
- очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей – Юлія Зимова.
Зверніть увагу! Детальніше ознайомитися з даними про зазначених осіб та організації можна в розділі "Викрадачі дітей" на порталі War&Sanctions за посиланням.
Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів – перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини,
– йдеться в повідомленні.
У ГУР також зазначили – руйнуючи національну ідентичність дітей і нав'язуючи їм викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років вони поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх кремлівських воєн.
До речі, згадана інформація про росіян була отримана від учасників хакатону War&Sanctions, який відбувся в травні 2025 року.