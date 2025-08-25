Кроме того, они способствуют незаконному оформлению опеки над ними российскими семьями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.

Что известно о похитителях украинских детей?

Россия продолжает осуществлять культурный геноцид как составную часть своей агрессии против Украины. В частности, проводит целенаправленные мероприятия по принудительной интеграции детей из ВОТ в российское общество и их военно-патриотическому и идеологическому "воспитанию".

Среди опубликованных 25 августа фигурантов:

руководство спортивных клубов "Сила Донбасса" и "Спартак" – Дмитрий Панченко , Максим Швец и Иван Луговской ;

, и ; руководство движения "Юнармия" – Владислав Головин ;

; представители оккупационной и региональной власти страны-агрессора – Лидия Емельянова и Роман Бусаргин ;

и ; руководительница проекта по содействию усыновлению украинских детей – Юлия Зимова.

Обратите внимание! Подробнее ознакомиться с данными об указанных лицах и организациях можно в разделе "Похитители детей" на портале War&Sanctions по ссылке.

Идентификация организаторов и исполнителей преступлений – первый шаг на пути к установлению справедливости, привлечения к ответственности и наступления последствий за совершенные преступления,

– говорится в сообщении.

В ГУР также отметили – разрушая национальную идентичность детей и навязывая им искаженную реальность, Россия стремится легализовать оккупацию в глазах будущих поколений и рассчитывает, что через несколько лет они пополнят мобилизационный ресурс для будущих кремлевских войн.

Кстати, упомянутая информация о россиянах была получена от участников хакатона War&Sanctions, который состоялся в мае 2025 года.