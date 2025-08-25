Кроме того, они способствуют незаконному оформлению опеки над ними российскими семьями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.
Что известно о похитителях украинских детей?
Россия продолжает осуществлять культурный геноцид как составную часть своей агрессии против Украины. В частности, проводит целенаправленные мероприятия по принудительной интеграции детей из ВОТ в российское общество и их военно-патриотическому и идеологическому "воспитанию".
Среди опубликованных 25 августа фигурантов:
- руководство спортивных клубов "Сила Донбасса" и "Спартак" – Дмитрий Панченко, Максим Швец и Иван Луговской;
- руководство движения "Юнармия" – Владислав Головин;
- представители оккупационной и региональной власти страны-агрессора – Лидия Емельянова и Роман Бусаргин;
- руководительница проекта по содействию усыновлению украинских детей – Юлия Зимова.
Обратите внимание! Подробнее ознакомиться с данными об указанных лицах и организациях можно в разделе "Похитители детей" на портале War&Sanctions по ссылке.
Идентификация организаторов и исполнителей преступлений – первый шаг на пути к установлению справедливости, привлечения к ответственности и наступления последствий за совершенные преступления,
– говорится в сообщении.
В ГУР также отметили – разрушая национальную идентичность детей и навязывая им искаженную реальность, Россия стремится легализовать оккупацию в глазах будущих поколений и рассчитывает, что через несколько лет они пополнят мобилизационный ресурс для будущих кремлевских войн.
Кстати, упомянутая информация о россиянах была получена от участников хакатона War&Sanctions, который состоялся в мае 2025 года.