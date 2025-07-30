Кіберфахівці ГУР МО України провели масштабну операцію, що дозволила отримати доступ до серверів так званого "уряду Криму". Про це інформує 24 Канал із посиланням на ГУР.
До теми: Масштаби зросли з початком війни: як Росія викрадає українських дітей
Що відомо про нові докази викрадення українських дітей на окупованих територіях?
В результаті проведених оперативних дій розвідники змогли знайти документальні підтвердження примусового переміщення дітей з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.
Документальні підтвердження викрадення українських дітей / ГУР
Йдеться про тисячі файлів, серед яких списки насильно вивезених українських дітей, їхні особисті характеристики, незаконні рішення про передачу дітей під нагляд громадян Росії, а також адреси нинішньої їх перебування.
Нові докази незаконного вивезення дітей з України / ГУР
Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів рф – викрадення українських дітей – уже передані до правоохоронних органів. Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень,
– зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
У розвідці запевняють, що подібні кібероперації допоможуть повернути дітей додому й притягнути всіх причетних до відповідальності. А жоден злочин проти України не залишиться безкарним.
Раніше повідомлялося про те, що Росія відравляє викрадених українських дітей на фронт. Досягнувши повноліття, вони мобілізуються в російську армію та змушені воювати проти України.
- Призов викрадених дітей є частиною політики Кремля, спрямованої на компенсацію втрат російської армії та на психологічну війну проти українського народу.
- Свідченням воєнних злочинів є численні документальні дані, а також тіла українських підлітків, знайдені на полі бою.