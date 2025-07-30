Кіберфахівці ГУР МО України провели масштабну операцію, що дозволила отримати доступ до серверів так званого "уряду Криму". Про це інформує 24 Канал із посиланням на ГУР.

До теми: Масштаби зросли з початком війни: як Росія викрадає українських дітей

Що відомо про нові докази викрадення українських дітей на окупованих територіях?

В результаті проведених оперативних дій розвідники змогли знайти документальні підтвердження примусового переміщення дітей з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.



Документальні підтвердження викрадення українських дітей / ГУР

Йдеться про тисячі файлів, серед яких списки насильно вивезених українських дітей, їхні особисті характеристики, незаконні рішення про передачу дітей під нагляд громадян Росії, а також адреси нинішньої їх перебування.



Нові докази незаконного вивезення дітей з України / ГУР

Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів рф – викрадення українських дітей – уже передані до правоохоронних органів. Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень,

– зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

У розвідці запевняють, що подібні кібероперації допоможуть повернути дітей додому й притягнути всіх причетних до відповідальності. А жоден злочин проти України не залишиться безкарним.

Раніше повідомлялося про те, що Росія відравляє викрадених українських дітей на фронт. Досягнувши повноліття, вони мобілізуються в російську армію та змушені воювати проти України.