Про це пише 24 Канал з посиланням на пост головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Що каже Сирський про оборону Покровська?

Головнокомандувач зазначив, що хоча в Покровську ситуація складна й тривають бої, але оточення чи блокування міст наразі немає. Генштаб намагається забезпечувати безперервне здійснення логістики.

Військові ЗСУ проводять основну роботу зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Операція проводиться комплексно й залучає операторів безпілотних систем і штурмовиків. У самому місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, військової служби правопорядку, СБУ та ГУР.

Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ – тримаємо. Мирноград – тримаємо,

– пише Олександр Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що важливою для зупинення ворога є ефективна взаємодія між підрозділами, а також скоординоване виконання поставлених завдань. До міст відправлять додаткові підрозділи, озброєння й техніку.

Зеленський прокоментував ситуацію на Донеччині

У новому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про захист фронту, зокрема Покровська, Мирнограда, Добропілля та інших районів Донеччини, а також про ще один важливий напрямок – Купʼянськ. Україна проводить дронові відповіді на злочинні дії Росії.

За цю добу наші дрони відпрацювали добре. Хочу подякувати воїнам за влучність. І сьогодні непогано відпрацювала наша ППО: 223 російські ударні дрони за ніч, 206 знищено та подавлено. Щодня, щоночі має бути результат у знищенні російського окупанта, у захисті наших позицій і в захисті наших міст та громад,

– повідомив президент.

Яка ситуація на фронті зараз?