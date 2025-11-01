Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Что говорит Сырский об обороне Покровска?

Главнокомандующий отметил, что хотя в Покровске ситуация сложная и продолжаются бои, но окружения или блокирования городов пока нет. Генштаб пытается обеспечивать непрерывное осуществление логистики.

Военные ВСУ проводят основную работу по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. Операция проводится комплексно и привлекает операторов беспилотных систем и штурмовиков. В самом городе работают сводные группы Сил специальных операций, военной службы правопорядка, СБУ и ГУР.

Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задание кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск – держим. Мирноград – держим,

– пишет Александр Сырский.

Главнокомандующий отметил, что важным для остановки врага является эффективное взаимодействие между подразделениями, а также скоординированное выполнение поставленных задач. В города отправят дополнительные подразделения, вооружение и технику.

Зеленский прокомментировал ситуацию в Донецкой области

В новом обращении президент Владимир Зеленский рассказал о защите фронта, в частности Покровска, Мирнограда, Доброполье и других районов Донетчины, а также о еще одном важном направлении – Купянск. Украина проводит беспилотные ответы на преступные действия России.

За эти сутки наши дроны отработали хорошо. Хочу поблагодарить воинов за меткость. И сегодня неплохо отработала наша ПВО: 223 российских ударных дрона за ночь, 206 уничтожено и подавлено. Ежедневно, каждую ночь должен быть результат в уничтожении российского оккупанта, в защите наших позиций и в защите наших городов и общин,

– сообщил президент.

Какая ситуация на фронте сейчас?