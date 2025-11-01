Про це пише 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.
Дивіться також ЗСУ просунулися біля Покровська, а Росія – біля Дружківки: огляд фронту від ISW
Як триває оборона в Покровську?
У районі Покровська працюють сили ГУР, які виконують завдання з охорони постачання для піхотинців. Це офіційно підтвердили в українській армії. Джерело видання також підтвердило, що начальник Управління Кирило Буданов особисто керує цією операцією.
У Reuters публікували кадри, на яких щонайменше 10 українських спецпризначенців висаджуються з вертольота Black Hawk та розбігаються полем, починаючи операцію.
ГУР почало операцію в Покровську: дивіться відео
У російському міноборони теж описували це відео, але заявляли, що росіяни нібито знищили всю цю групу представників ГУР. Однак інші джерела заперечують і кажуть, що спецзагони продовжує діяти.
Що відомо про нинішню ситуацію в Покровську?
Майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу наголосив на важливості швидкої стабілізації ситуації на Покровському напрямку. Він заявив, що зараз оточення військ ЗСУ немає, українські підрозділи продовжують стримувати атаки та проводять зачистки. Водночас росіяни в цьому районі діють хаотично.
Контрнаступ у Покровську: що відомо?
Російські війська тиснуть у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Відомо, що в боях вже беруть участь й резервісти, яких Росія перекинула на цей напрямок на початку осені.
За інформацію президента Володимира Зеленський, Росія залучила для захоплення Покровська близько 170 тисяч військових. Ворожі підрозділи поступово вдається вибивати з міста, щоб у Сил оборони була змога зберегти свої сили, попри складну ситуацію.
Українські військові проводять контрнаступні дії поблизу Покровська, там тривають запеклі бої. Десантники намагаються розблокувати логістику, використовуючи кілька вертольотів.