Про це пише 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

Дивіться також ЗСУ просунулися біля Покровська, а Росія – біля Дружківки: огляд фронту від ISW

Як триває оборона в Покровську?

У районі Покровська працюють сили ГУР, які виконують завдання з охорони постачання для піхотинців. Це офіційно підтвердили в українській армії. Джерело видання також підтвердило, що начальник Управління Кирило Буданов особисто керує цією операцією.

У Reuters публікували кадри, на яких щонайменше 10 українських спецпризначенців висаджуються з вертольота Black Hawk та розбігаються полем, починаючи операцію.

ГУР почало операцію в Покровську: дивіться відео

У російському міноборони теж описували це відео, але заявляли, що росіяни нібито знищили всю цю групу представників ГУР. Однак інші джерела заперечують і кажуть, що спецзагони продовжує діяти.

Що відомо про нинішню ситуацію в Покровську?

Майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу наголосив на важливості швидкої стабілізації ситуації на Покровському напрямку. Він заявив, що зараз оточення військ ЗСУ немає, українські підрозділи продовжують стримувати атаки та проводять зачистки. Водночас росіяни в цьому районі діють хаотично.

Контрнаступ у Покровську: що відомо?