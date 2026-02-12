72-річному чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Що відомо про трагедію?

За даними слідства, близько 4:10 ранку в школі Дубенського району, де тимчасово проживали переселенці, стався конфлікт на побутовому ґрунті між 72-річним чоловіком із Донецької області та іншими мешканцями.

Сварка швидко переросла в бійку, під час якої пенсіонер схопив молоток і сокиру та почав завдавати ударів п'ятьом людям.

Від отриманих тяжких травм на місці події загинули п'ятеро людей. Це двоє чоловіків 60 і 68 років, дві жінки 81 та 78 років (усі з Донеччини), а також 56-річна жителька Кіровоградської області.

Першими на місце прибули патрульні поліцейські, які знайшли тіла вбитих, а також затримали нападника.

Чоловік раніше не був судимий і на момент вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння не перебував. Свій вчинок пояснює особистою образою на сусідів.

Яке покарання загрожує нападнику?

Наразі суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому інкримінують умисне вбивство кількох осіб.

Як повідомляють у поліції Рівненщини, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

