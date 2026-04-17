Подробиці інциденту розповіли в поліції Київщини та в ДСНС.

Як дитина загинула під обвалом піску?

Повідомлення про нещасний випадок надійшло до правоохоронців 16 квітня о 20:48. Так, у селищі Бородянка на Київщині троє хлопців віком 11, 12 і 13 років гуляли на території, де розташований піщаний насип.

Там вони викопували тунелі. Однак від несподіваного обвалу ґрунту, 11-річний хлопець опинився під завалом. На місце інциденту одразу приїхала "швидка", прибули також поліціянти та співробітники ДСНС.

Рятувальники дістали дитину з-під шару піску без свідомості,

– мовиться у повідомленні ДСНС.

На жаль, після спроб відкачати хлопця медики констатували смерть. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагічного інциденту. Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за даним фактом. Мовиться про пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Медики намагалися врятувати хлопця: дивіться фото ДСНС та поліції

