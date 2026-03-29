Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про трагедію?

У Києві троє підлітків залізли на дах потяга і отримали удар струмом. Один з них загинув, двоє отримали опіки.

Повідомлення про інцидент у Солом'янському районі столиці надійшло рятувальникам о 17:23.

На місці виявили тіло загиблого хлопця та ще двох осіб з численними опіками. Постраждалих госпіталізували.

Тіло загиблого рятувальники спустили з вагона та передали правоохоронцям для з'ясування обставин трагічного випадку.

Підлітки гинуть та калічаться на дахах поїздів далеко не вперше