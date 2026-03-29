Про це повідомили у ДСНС.
Дивіться також Кричала на дітей і шарпала їх: у Львові звільнили виховательку із дитсадка
Що відомо про трагедію?
У Києві троє підлітків залізли на дах потяга і отримали удар струмом. Один з них загинув, двоє отримали опіки.
Повідомлення про інцидент у Солом'янському районі столиці надійшло рятувальникам о 17:23.
На місці виявили тіло загиблого хлопця та ще двох осіб з численними опіками. Постраждалих госпіталізували.
Тіло загиблого рятувальники спустили з вагона та передали правоохоронцям для з'ясування обставин трагічного випадку.
Підлітки гинуть та калічаться на дахах поїздів далеко не вперше
12 травня 2025 року у Хмельницькому 15 річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного потяга. Його вдалося врятувати.
13 березня 2025 року у Києві, на станції "Київ-Волинський" підліток заліз на потяг і отримав сильний удар струмом. Він загорівся, що закінчилося для нього численними опіками.
Три дні до того, 10 березня 2025 року, в Одесі сталося те саме. Втім, тоді від удару струмом підліток загинув.