Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ: СБУ затримала жительку Чернігівщини

Що відомо про постраждалого хлопця

У Хмельницькому хлопця 2010 року народження вдарило струмом, коли він заліз на вантажний вагон. Ймовірно, підліток піднявся на дах через небезпечну гру, яка стає популярною в мережі.

Рятувальники приїхали вчасно і зняли хлопця з потяга. На щастя, після ураження він залишився живим.

Допомогу травмованому підлітку надають лікарі. Правоохоронці встановлять обставини події.

Хлопця вразило струмом на даху потяга: відео

У ДСНС нагадують, що дітям варто нагадувати про небезпеку, яка чекає їх на залізниці. Батьки повинні розповідати, що такі об'єкти – це не місце для ігор.

Підйом на вагони може коштувати життя – контактна мережа під напругою і небезпечна навіть без дотику. Не залишайте дітей без нагляду біля колій. Пояснюйте, що фото чи відео на даху потяга – смертельно небезпечна "гра",

– повідомляють рятувальники.

Нещодавно в Київській області тяжкі опіки через таку "розвагу" отримала 14-річна дівчинка. Неповнолітня залізла на вагон та зачепила головою дроти.

Ще раніше хлопець заліз на цистерну на Волині. Його так само вдарило струмом, але залізничники швидко знеструмили лінію та разом з працівниками ДСНС зняли хлопця з поїзда.