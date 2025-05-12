Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о пострадавшем парне

В Хмельницком парня 2010 года рождения ударило током, когда он залез на грузовой вагон. Вероятно, подросток поднялся на крышу из-за опасной игры, которая становится популярной в сети.

Спасатели приехали вовремя и сняли парня с поезда. К счастью, после поражения он остался живым.

Помощь травмированному подростку оказывают врачи. Правоохранители установят обстоятельства происшествия.

Парня поразило током на крыше поезда: видео

В ГСЧС напоминают, что детям стоит напоминать об опасности, которая ждет их на железной дороге. Родители должны рассказывать, что такие объекты – это не место для игр.

Подъем на вагоны может стоить жизни – контактная сеть под напряжением и опасна даже без прикосновения. Не оставляйте детей без присмотра возле путей. Объясняйте, что фото или видео на крыше поезда – смертельно опасная "игра",

– сообщают спасатели.

Недавно в Киевской области тяжелые ожоги из-за такого "развлечения" получила 14-летняя девочка. Несовершеннолетняя залезла на вагон и задела головой провода.

Еще раньше парень залез на цистерну на Волыни. Его так же ударило током, но железнодорожники быстро обесточили линию и вместе с работниками ГСЧС сняли парня с поезда.