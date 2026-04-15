Про це інформує ДСНС України.

Де знайшли тіло хлопчика?

15 квітня на Рівненщині завершились пошуки хлопчика, який зник 10 днів тому у селі Колки. Дитину знайшли за кілометр від місця зникнення – водолази вже підняли його тіло на поверхню.

Раніше, 5 квітня, було виявлено тіло його молодшого 3-річного брата.

У ДСНС проінформували, що до пошуків 4-річного хлопчика було залучено 60 рятувальників ДСНС, поліцейських, небайдужих людей, волонтерів та кінологів.

За цей час обстежили близько 224 гектарів території та акваторії річки Горинь – перевірили берегову лінію, прибережні ділянки та дно водойми, використовуючи спецтехніку та човни.

Для огляду дна річки та важкодоступних місць використовувались підводні дрони, ехолоти та БпЛА.

Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин трагедії,

– додали рятувальники.

