Інцидент стався 14 квітня. Про це пише Київська обласна прокуратура.

Що відомо про ДТП?

31-річний водій Renault Megane здійснював перелаштування, у той момент він наїхав на дитину, яка перетинала дорогу.

Наразі дівчинка у комі. Вона отримала тяжкі тілесні ушкодження. За її життя борються лікарі.

Винуватець, попередньо, був тверезим. Наразі він затриманий.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини ДТП.

Важливо! За кілька останніх днів сталося 13 ДТП з дітьми. У МВС нагадають, що дітям важливо використовувати захисні засоби та світловідбивачі. На дорозі не можна відволікатися на смартфон чи навушники.

