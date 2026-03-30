Про це повідомили в поліції Хмельницької області.
Що відомо про ДТП на Хмельниччині?
Аварія трапилася 29 березня близько 20:35 поблизу села Давидківці. 39-річний мешканець Кропивницького, керуючи Mazda CX-5, зіткнувся з Daewoo Matiz, яким керувала 28-річна місцева мешканка. Удар був настільки сильним, що водійка Matiz померла до приїзду медиків.
Сильно постраждали діти загиблої. Однорічне немовля та шестирічна дитина отримали тяжкі травми й перебувають у реанімаційному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні.
Також травми отримала 26-річна пасажирка Mazda CX-5, проте вони виявилися легкими.
Водія Mazda CX-5 затримано на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.
