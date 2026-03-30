Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Что известно о ДТП в Хмельницкой области?

Авария случилась 29 марта около 20:35 вблизи села Давыдковцы. 39-летний житель Кропивницкого, управляя Mazda CX-5, столкнулся с Daewoo Matiz, которым управляла 28-летняя местная жительница. Удар был настолько сильным, что водитель Matiz умерла до приезда медиков.

Сильно пострадали дети погибшей. Годовалый младенец и шестилетний ребенок получили тяжелые травмы и находятся в реанимационном отделении Хмельницкой городской детской больницы.

Также травмы получила 26-летняя пассажирка Mazda CX-5, однако они оказались легкими.

Водитель Mazda CX-5 задержан на месте происшествия. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения.

