Що відомо про гонитву та смертельну ДТП на трасі Полтава-Кропивницький?

Новосанжарський районний суд розглядав справу щодо смертельної аварії 24 серпня 2025 року під час переслідування іншого автомобіля. Військові їхали трасою на волонтерському автомобілі Hyundai Terracan. Вони не виконували завдань й у власних цілях пересувалися з Кременчука до Полтави. Про це йдеться в матеріалах справи.

П'яні військові їхали, щоб привітати дружину лейтенанта з Днем народження. Як з'ясувалося під час експертизи, у водія в крові було 0,77 проміле алкоголю, а в пасажира — 2,9 проміле. У якийсь момент на шляху військові помітили попутний автомобіль Land Rover. Біля села Чорноглазівка нацгвардійці заблокували рух позашляховика, адже хотіли ним заволодіти.

Військові притиснули авто до узбіччя й стали просто перед ним. Лейтенант пішов до водія Land Rover з вимогою віддати їм машину нібито на потреби ЗСУ. Однак власник позашляховика не став відповідати на незаконні вимоги, зачинився всередині з пасажиркою та почав викликати поліцію. Військовий, почувши це, відійшов у бік. У цей момент водій Land Rover зміг поїхати далі.

Проте військові не зупинялися й почали переслідувати позашляховик на дорозі. Гонитва тривала пів години. Військові всіляко заважали чоловікові їхати: сигналили, блимали фарами, притискали до узбіччя, й навіть намагалися влучити в авто бейсбольною битою під час обгону.

У результаті сержант через перевищення швидкості не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя. Далі авто поїхало в бік річки та перекинулося. Керівник військового, який був пасажиром, отримав важкі травми та помер на місці.

Під час суду сержант визнав провину в скоєнні ДТП і незакінченому замаху на заволодіння транспортним засобом. Покарання за це передбачене статтею 289 Кримінального кодексу України.

За рішенням судді, чоловіка засудили до 6 років ув'язнення та позбавили права керувати транспортними засобами на 5 років. Нині обвинувачений перебуває під вартою.

Дружина загиблого лейтенанта, яка залишилася з двома неповнолітніми дітьми, подала цивільний позов. Так винуватець аварії має сплатити 42 799 гривень матеріальної шкоди за витрати на поховання та 900 тисяч гривень моральної компенсації. Суму довелося зменшити, адже суд взяв до уваги, що саме загиблий був ініціатором та учасником кримінального правопорушення, яке в результаті призвело до трагедії.

