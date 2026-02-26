Про це йдеться в офіційній заяві Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Що сталося на Буковині?

48-річний підполковник Олег Ірічук проходив службу на посаді начальника відділення військового обліку та бронювання Чернівецького районного ТЦК та СП.

Керівництво і особовий склад Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює глибокі співчуття рідним і близьким,

– йдеться в дописі.

Згодом у ТЦК також підтвердили, що йдеться про ранішню аварію у селі Дубівці, під час якої локомотив зіткнувся із автомобілем на залізничному переїзді. Внаслідок ДТП загинув чоловік: рятувальники діставали його тіло з автомобіля.

Відомо також, що брат Олега Ірічука, майор Вадим Ірічук зі Сторожинця, загинув у червні 2022 року під час запеклих боїв біля села Борщова на Харківщині під артилерійським обстрілом.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Ірічука!

