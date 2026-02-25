Деталі аварії розповіли в ГУНП Полтавської області.

Які наслідки аварії на Полтавщині?

За даними поліції, аварія сталась вранці 25 лютого біля села Черняківка Чутівської громади. Там шкільний автобус виїхав у кювет, де врізався у дерево.

На момент ДТП, окрім водія, у салоні транспорту перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи. Внаслідок аварії травмувався хлопчик 8 років і дві дівчинки 14 років. Їх доставили до лікарні.

Наразі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Слідчі вирішують питання внесення відомостей за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

