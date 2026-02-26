Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Який запобіжний захід обрали прокурору?
Смертельна аварія сталася 24 лютого близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району. Автомобіль "Skoda Super B", за кермом якого перебував прокурор, збив двох дітей, які переходили дорогу на переході.
Внаслідок ДТП 14-річна дівчина загинула на місці, а її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.
Запобіжний захід прокурору обирав Личаківський районний суд Львова: йому призначили тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень.
Нагадаємо, під час перевірки ознак алкогольного сп'яніння у водія не виявили. Аварію кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Водію загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням водійських прав на строк до трьох років.
Наразі правоохоронці опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази.
