Моторошний інцидент прокоментувала класна керівниця дівчинки Ірина Погуц, повідомляє Суспільне.

Вона розповіла журналістам, що дізналася про трагедію вже вдома. Їй зателефонували та повідомили про аварію, у якій загинула дитина з її класу. Жінка зізналася, що тієї миті втратила мову та не повірила у смерть дівчинки.

Вона сама така маленька, дрібненька, але її всюди було багато. Вона абсолютно все встигала. І постійно така приємна, така привітна... Такий клас дуже дружній, один одного підтримують... Я не можу повірити, що тої дитятки вже немає,

– розповіла Ірина Погуц.

Відомо, що аварія сталася орієнтовно о 19:00 поблизу села Смереків Львівського району. За кермом автомобіля, який збив дітей, перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області.

Також раніше повідомляли, що 9-річного брата загиблої дівчинки госпіталізували до лікарні. За даними генпрокурора Руслана Кравченка, батько обох дітей є військовим та на сьогодні захищає Україну на фронті.

Львівська обласна прокуратура повідомляла, що за фактом аварії почали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і що процес контролюють.

Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість,

– наголошував Руслан Кравченко.

