Жуткий инцидент прокомментировала классная руководительница девочки Ирина Погуц, сообщает Суспільне.

Смотрите также Школьный автобус попал в ДТП на Полтавщине: пострадали дети

Как в школе вспоминают 14-летнюю девочку?

Она рассказала журналистам, что узнала о трагедии уже дома. Ей позвонили и сообщили об аварии, в которой погиб ребенок из ее класса. Женщина призналась, что в тот момент потеряла речь и не поверила в смерть девочки.

Она сама такая маленькая, меленькая, но ее везде было много. Она абсолютно все успевала. И постоянно такая приятная, такая приветливая... Такой класс очень дружный, друг друга поддерживают... Я не могу поверить, что того ребенка уже нет,

– рассказала Ирина Погуц.

Известно, что авария произошла ориентировочно в 19:00 вблизи села Смереков Львовского района. За рулем автомобиля, который сбил детей, находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области.

Также ранее сообщалось, что 9-летнего брата погибшей девочки госпитализировали в больницу. По данным генпрокурора Руслана Кравченко, отец обоих детей является военным и сегодня защищает Украину на фронте.

Ирина Погуц рассказала о погибшем ребенке: смотрите видео

Что сообщали в прокуратуре?

Львовская областная прокуратура сообщила, что по факту аварии начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, и что процесс контролируют.

Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Я беру это производство под личный контроль. Обязаны обеспечить справедливость,

– подчеркивал Руслан Кравченко.

Другие подобные аварии и ДТП