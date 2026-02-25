Жуткий инцидент прокомментировала классная руководительница девочки Ирина Погуц, сообщает Суспільне.
Как в школе вспоминают 14-летнюю девочку?
Она рассказала журналистам, что узнала о трагедии уже дома. Ей позвонили и сообщили об аварии, в которой погиб ребенок из ее класса. Женщина призналась, что в тот момент потеряла речь и не поверила в смерть девочки.
Она сама такая маленькая, меленькая, но ее везде было много. Она абсолютно все успевала. И постоянно такая приятная, такая приветливая... Такой класс очень дружный, друг друга поддерживают... Я не могу поверить, что того ребенка уже нет,
– рассказала Ирина Погуц.
Известно, что авария произошла ориентировочно в 19:00 вблизи села Смереков Львовского района. За рулем автомобиля, который сбил детей, находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области.
Также ранее сообщалось, что 9-летнего брата погибшей девочки госпитализировали в больницу. По данным генпрокурора Руслана Кравченко, отец обоих детей является военным и сегодня защищает Украину на фронте.
Что сообщали в прокуратуре?
Львовская областная прокуратура сообщила, что по факту аварии начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, и что процесс контролируют.
Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Я беру это производство под личный контроль. Обязаны обеспечить справедливость,
– подчеркивал Руслан Кравченко.
Другие подобные аварии и ДТП
Недавно в Кривом Роге в Днепропетровской области произошла авария. Там водитель BMW около 16:30 на пешеходном переходе сбила мальчика 2014 года рождения. Он вместе с матерью переходил дорогу.
В конце января в Закарпатской области произошла авария. Там автобус с детьми съехал с трассы в кювет. Пострадали дети, которые направлялись в Карпаты. Одного мальчика с травмами средней тяжести госпитализировали.
Также в Прилуках Черниговской области полицейские на служебном авто сбили ребенка и его мать. В результате ДТП на пешеходном переходе погибла 6-летняя девочка. Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.