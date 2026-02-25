Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

У чому підозрюють прокурора на Львівщині?

Як повідомив Кравченко, підозру після ДТП на Львівщині вручили прокурору Шептицької окружної прокуратури. Його дії кваліфікують за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі травми.

До розслідування Генеральної інспекції Офісу генпрокурора також долучили представника департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству.

Генпрокурор додав, що наразі триває слідство, а також призначено низку судових експертиз.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади,

– додав Кравченко.

Які деталі моторошної аварії?