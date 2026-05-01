Допис опублікувала поліція Львівської області. Обставини ДТП встановлюють.
Дивіться також Повернувся з фронту та став до роботи: загиблий у ДТП на Львівщині машиніст УЗ був ветераном
Які кадри показала поліція з місця аварії з потягом?
Правоохоронці розповіли відомі їм деталі.
Сьогодні, 1 травня, близько 06:00 на залізничному переїзді у селі Гірне Стрийського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення вантажного автомобіля КрАЗ, за кермом якого перебував 64-річний житель Дрогобича, та потяга сполученням Київ – Ужгород. У результаті удару потяг зійшов з рейок,
– написали в поліції.
Кадри з місця ДТП з поїздом на Львівщині 1 травня / Фото поліції
Машиніст загинув на місці, його анкетні дані встановлюють. Помічник машиніста та водій вантажівки із травмами перебувають у лікарні. Пасажири поїзда поки не зверталися за медичною допомогою.
Зверніть увагу! В ДСНС додали, що рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували загиблого з понівеченого тепловоза.
"На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники сектору реагування патрульної поліції та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання правової кваліфікації", – інформували поліцейські.
Вони пообіцяли оновлювати дані щодо обставин події.
Важливо! Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський наголосив, що компанія вимагатиме максимально жорсткого, до того ж показового, покарання для винуватця ДТП. В УЗ переконані: у трагедії винен саме водій автокрана, оскільки він виїхав на переїзд попри заборонний знак сигналізації. Також топпосадовець Укрзалізниці підкреслив, що такі аварії останнім часом – не новина.
Які ще ДТП із поїздами були в Україні?
21 квітня поїзд Перемишль – Київ зіткнувся з фурою у Львівській області. Це також сталося на переїзді. Імовірно, водій вантажного автомобіля проігнорував світлову та звукову сигналізацію і виїхав на колію. На щастя, постраждалих не було, але водій після ДТП утік.
2 квітня на Харківщині вантажівка зіткнулася з пасажирським потягом. Машиніст встиг загальмувати, тож вдалося уникнути непоправного. В Укрзалізниці вказали, що винен водій вантажівки. Йому надали допомогу медики.
Утім, є і випадки помилок машиністів. Зокрема, 18 квітня на Вінниччині тепловоз приватного кар'єра виїхав на заборонний сигнал перед пасажирським "Інтерсіті+". Були пошкоджені вагони, одна з пасажирок дістала гостру реакцію на стрес.