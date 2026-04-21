Про інцидент повідомили в "Укрзалізниці".
Що відомо про аварію за участі вантажівки у Львівській області?
ДТП трапилася 21 квітня на регульованому переїзді в одному з населених пунктів Львівського району. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля проігнорував світлову та звукову сигналізацію і виїхав на колію, де відбулося зіткнення з локомотивом поїзда №64 "Перемишль – Київ".
Унаслідок аварії ніхто не постраждав, також не зафіксовано пошкоджень рухомого складу. Водій вантажівки після зіткнення залишив місце події.
Правоохоронці уточнюють, що аварія сталася близько 14:20 у селі Мшана. У ній брали участь електропоїзд міжнародного сполучення та вантажівка MAN, якою керував 48-річний чоловік.
Наразі поліція з’ясовує всі обставини інциденту та вирішує питання щодо його правової кваліфікації. В "Укрзалізниці" вкотре закликали водіїв не ігнорувати сигнали на переїздах і дотримуватися правил безпеки.
На Вінниччині "Інтерсіті+" зіткнувся з тепловозом
На Вінниччині 18 квітня тепловоз приватного кар'єру зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ – Перемишль, постраждалих немає.
Укрзалізниця розпочала розслідування обставин події, пасажирів забезпечили підмінним поїздом.