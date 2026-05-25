Чи підтримав суд угоду про примирення між учасниками ДТП?

У Житомирській області водій, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння вчинив ДТП. Через це постраждала жінка, але винний отримав неважке, але передбачене законом покарання. Про це йдеться в матеріалах справи №284/1083/24.

Рішенням суду було затверджено угоду про примирення між жінкою, яка отримала поранення через ДТП. Вона постраждала через те, що водій у нетверезому стані порушував правила дорожнього руху й пошкодив авто. Частина транспортного засобу відлетіла й влучила в пішохода.

У суді йшлося про те, що сторони розв'язали проблему мирно. Між потерпілою та водієм була укладена угода про примирення. Вони домовилися, що обвинувачуваний сплатить 34 тисячі штрафу, а також позбавлений права керування авто, строком на 3 роки.

В апеляційному суді таке рішення суду першої інстанції підтримали. Однак з ним не погодився прокурор. Він наполягав, що мирна угода в подібній справі не може застосовуватися, адже керування в стані сп'яніння є питанням публічного інтересу. У таких справах має застосовуватися суворе покарання винних осіб.

На підтвердження своїх слів прокурор заявив, що сама стаття 286-1 Кримінального кодексу передбачає, що суспільний інтерес має переважно враховуватися судом. Прокурор запропонував передати справу на розгляд об’єднаної палати Касаційного кримінального суду.

Нагадаємо! Касаційний суд розглядає питання на основі вже установленої судової практики. Він також перевіряє правильність застосування норм права судами нижчих інстанцій та може змінювати правові підходи.

Що вирішив Верховний Суд?

Спочатку питання вирішували у Верховному Суді. Там було вирішено, що до Касаційного Суду передавати справу потрібно, якщо потрібно відступати від раніше сформованої правової позиції Верховного Суду. Але ця справа до таких не належить. Заява прокурора вважається необґрунтованою.

Крім того, злочин, про який ідеться, належить до неважких, а тому дозволяється укладання угоди про примирення, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.

На звинувачення прокурора про те, що у справі про ДТП варто застосовувати правило суспільного інтересу, суд також відповів. З'ясувалося, що ця норма застосовується, коли людину звільняють від покарання. А водія ж фактично покарали штрафом та позбавленням прав.

Тому Верховний Суд затвердив, що рішення щодо покарання чоловікові було правильним з урахуванням укладеної угоди про примирення. Клопотання заступника керівника Житомирської обласної прокуратури вирішено залишити без задоволення.

