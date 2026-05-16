Трагедія сталася у липні 2023 року. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Що відомо про смертельну ДТП?

У Києві Святошинський районний суд виніс обвинувальний вирок водію, який у липні 2023 року скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпосту під час комендантської години.

За даними Київської міської прокуратури, 23-річний чоловік рухався Берестейським проспектом зі швидкістю щонайменше 134 кілометрів на годину, що більш ніж удвічі перевищувало дозволений ліміт. Наближаючись до блокпоста, позначеного дорожніми знаками "STOP-контроль" та іншими попереджувальними знаками, водій не зменшив швидкість і не зміг вчасно зупинити автомобіль. У результаті він здійснив наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії, які несли службу на блокпосту. Один із них загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Після цього автомобіль водія також зіткнувся з двома транспортними засобами, які перебували неподалік блокпоста. Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Додатково його позбавлено права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Довідка. Частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Що відомо про інші ДТП, внаслідок яких загинули люди?

В Україні зафіксовано кілька резонансних ДТП за участі дітей та пішоходів, які завершилися загибеллю людей та відкриттям кримінальних проваджень.

В Ірпені вантажівка збила 8-річну дівчинку, яка рухалася на самокаті. Дитину госпіталізували, однак у лікарні вона померла. 51-річного водія затримано, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Ще одна аварія сталася 3 травня на Київщині, де 37-річний водій автомобіля Peugeot зіткнувся з електросамокатом, на якому перебували двоє дітей. Унаслідок наїзду 10-річний хлопчик загинув, а 8-річний потерпілий був госпіталізований.

Окремий випадок стався вранці 23 березня у Харкові. Там співробітник правоохоронних органів, керуючи службовим позашляховиком, збив 52-річну жінку на регульованому пішохідному переході. Постраждала, мати полоненого військового, померла в лікарні від отриманих травм. Водій залишився на місці події, викликав медиків. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.