Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

Що відомо про обшуки у справі про корупцію у Верховному Суді?

Детективи НАБУ разом із прокурорами САП проводять масштабні слідчі дії у справі щодо корупції у Верховному суді України. Обшуки та процесуальні заходи тривають за місцями роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних та колишніх суддів.

За даними слідства, слідчі дії також стосуються й ексголови Верховного суду, імовірно Всеволода Князєва, щодо якого вже слухається справа у Вищому антикорупційному суді України.

У відомствах зазначаються, що деталі розслідування будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, 15 травня 2023 року антикорупційні органи "спіймали на гарячому" тоді чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря у розмірі майже 3 мільйонів доларів США. Справу ексочільника Верховного суду кваліфікували за статтею 368 Кримінального кодексу – "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі". Водночас підозру отримав і спільник Князєва – Олег Горецький. Йому інкримінують пособництво у наданні хабаря та шахрайство.

Після гучної корупційної справи Князєва звільнили, а його посаду обійняв Дмитро Луспеник.

Зауважимо, що 18 травня 2023 року для Князєва було обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою із можливістю внесення застави. Водночас сам ексголова Верховного суду своєї провини не визнає та стверджує, що гроші йому буцімто підкинули, оскільки кабінет був не замкнений.

У жовтні 2023 року антикорупційні органи завершили розслідування у справі Князєва – її передали до суду. Наразі він перебуває під вартою, а його справа продовжує розглядатися в суді.

Які гучні викриття нещодавно здійснило НАБУ?

11 травня НАБУ та САП провели обшуки у ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. Детективи підозрюють політика у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві під Києвом, у Козині. Зокрема відомо, що учасники проєкту "Династія" на 8 гектарах земні побудувати 4 приватні маєтки. Вартість одного сягає 2 мільйонів доларів США.

Зауважимо, що будівництво почалось у 2021 році й тривало аж до 2025 року. Цікаво, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році будівництво почало розвиватись іще активніше – робочі працювали у декілька змін із самого ранку й до пізнього вечора.

Сам Єрмак свою провину заперечує.

7 травня НАБУ та САП завершили розслідування справи щодо незаконного виведення зерна ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", що призвело до збитків на понад 60 мільйонів доларів США. Зазначимо, що частина незаконних коштів, а саме 40,9 мільйона доларів США, була легалізована через офшори на Кіпрі. Наразі відомо, що у справі фігурують шість осіб, частина з яких вже отримала вироки.

Слідчі НАБУ 27 квітня спіймали "на гарячому" слідчого відділу УСБУ в Полтавській області та його підлеглого, коли ті отримували хабаря в сумі 55 тисяч доларів.