На позачерговому засіданні Верховного Суду судді висловили недовіру своєму голові Всеволоду Князєву. Недовіру таємним голосуванням підтримали 140 суддів зі 142.

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Князєва достроково усунули з посади

Висловивши недовіру Князєву, судді автоматично усунули його від посади голови Верховного Суду. Оскільки установа продовжує працювати, то виникла необхідність обрати тимчасового виконувача обов'язків. Голова оргкомітету Дмитро Дмитрович Луспеник повідомив, що згідно з частиною 5 статті 39 Закону України про судоустрій і статус суддів адміністративні повноваження здійснює заступник голови Верховного Суду.

Проте від 2017 року в установу не було обрано ні заступника голови, ні керівника апарату Верховного Суду. У такому випадку адміністративні повноваження голови Верховного Суду здійснює суддя, який має більший стаж роботи на посаді судді Верховного Суду.

Таким суддею є Луспеник, а тому він тимчасово виконуватиме обов'язки голови Верховного Суду. На Пленумі судді погодилися з таким положенням і на прохання Луспеника заявили, що не тлумачать дану статтю по-іншому.

Що відомо про Дмитра Луспеника Дмитро Дмитрович Луспеник є заслуженим юристом України та кандидатом юридичних наук. У Верховному Суді він обіймає посаду секретаря. Почав працювати у Верховному Суді від 2008 року, спочатку на посаді судді, а у 2011 році став секретарем пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У 2017 році його обрали на посаду секретаря Пленуму Верховного Суду.

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