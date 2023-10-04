Колишнього голову Верховного суду спіймали "на гарячому" 15 травня 2023 року. Дії Всеволода Князєва кваліфікують за статтею 368 Кримінального кодексу.
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Що встановило слідство
Слідчі НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі хабарника Князєва. Наразі усі матеріали слідства відкрито для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.
Так, корупція Князєва кваліфікована за статтею 368 Кримінального кодексу – "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі". Тим часом спільнику ексголови Верховного суду Олегу Горецькому інкримінують пособництво у наданні хабаря та шахрайство.
Таким чином, Князєву загрожує до 12 років позбавлення волі, Горецькому – до 10 років.
Під час розслідування встановили, що справа тягнеться ще з 2002 року. Тоді український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo. У 2020 році колишні акціонери звернулися до суду з позовом, аби договір купівлі-продажу визнали недійсним, а акції – повернули. Проте суд відмовив у цій справі. Тоді у 2022 році апеляційний суд переглянув справу та визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій.
Тоді олігарх почав шукати шляхи, аби не втратити акції. У березні 2023 року він вступив у змову з адвокатом Горецьким, який мав зв'язки з Князєвим. Протягом 2 місяців, березня – квітня, Жеваго передав адвокату 2,7 мільйона доларів. Після цього хабаря Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена й повернув йому акції.
Справа Князєва: коротко
- Всеволода Князєва затримали 15 травня 2023 року під час отримання хабаря у розмірі близько 450 тисяч доларів. Викрили "на гарячому" й адвоката Олега Горецького. В НАБУ та САП наступного дня, 16 травня, повідомили, що Князєва й Горецького затримали та повідомили про підозри в корупції.
- Після корупційного скандалу голову Верховного суду Всеволода Князєва звільнили. Виконувати його обов'язки почав Дмитро Луспеник.
- Князєву разом з Горецьким 18 травня обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення заяви. Наразі запобіжний захід чинний до 16 жовтня 2023 року.
- Варто наголосити, що Князєв усіляко відкидає звинувачення. Він не визнає своєї провини й заявляє, що гроші буцімто міг залишити будь-хто, адже його кабінет був незамкненим. тим часом адвокат Олег Горецький пішов на угоду із САП й почав співпрацювати зі слідством.