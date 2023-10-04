Колишнього голову Верховного суду спіймали "на гарячому" 15 травня 2023 року. Дії Всеволода Князєва кваліфікують за статтею 368 Кримінального кодексу.

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Що встановило слідство

Слідчі НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі хабарника Князєва. Наразі усі матеріали слідства відкрито для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

Так, корупція Князєва кваліфікована за статтею 368 Кримінального кодексу – "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі". Тим часом спільнику ексголови Верховного суду Олегу Горецькому інкримінують пособництво у наданні хабаря та шахрайство.

Таким чином, Князєву загрожує до 12 років позбавлення волі, Горецькому – до 10 років.

Під час розслідування встановили, що справа тягнеться ще з 2002 року. Тоді український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo. У 2020 році колишні акціонери звернулися до суду з позовом, аби договір купівлі-продажу визнали недійсним, а акції – повернули. Проте суд відмовив у цій справі. Тоді у 2022 році апеляційний суд переглянув справу та визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій.

Тоді олігарх почав шукати шляхи, аби не втратити акції. У березні 2023 року він вступив у змову з адвокатом Горецьким, який мав зв'язки з Князєвим. Протягом 2 місяців, березня – квітня, Жеваго передав адвокату 2,7 мільйона доларів. Після цього хабаря Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена й повернув йому акції.

Справа Князєва: коротко