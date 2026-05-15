Чому суд оштрафував водійку?

Поліціянти повідомили до суду про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі в селі Товмачик. Водійка їхала дорогою й не помітила вибоїну в асфальті. Про цей інцидент ідеться в матеріалах справи №346/1630/26.

За доводами поліції жінка порушила правила дорожнього руху й в'їхала в яму на дорозі. Унаслідок цього її авто Mercedes-Benz E200 отримало механічні пошкодження – порізи гуми правих коліс. Суд встановив, що це трапилося через неуважність водійки, яка не могла реагувати на дорожню обстановку.

Згідно зі статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, через наїзд на перешкоду й пошкодження авто водійка мала сплатити штраф.

Проте на засідання суду жінка не з'явилася. Її інтереси представляв адвокат. Він передав судді, що жінка не заперечує провину й просить її суворо не карати через молодий вік та призначити їй штраф, а не позбавляти права керування авто.

Водночас провину водійки в адміністративному правопорушенні довели схема наслідків ДТП та рапорт від поліції.

Важливо! В обставинах справи вказано, що жінка порушила пункт 2.3б Правил дорожнього руху України, що зобов'язує водія бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну. Правило передбачає, що відволікатися від керування авто в дорозі – заборонено.



Водночас поліція в більшості випадків фіксує саме порушення ПДР, а не стан дороги.

Жінка отримала штраф у розмірі 850 гривень через те, що в'їхала в яму на дорозі. Також вона буде змушена сплатити судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.

Чому винною визнали саме водійку, а не відповідальні за дорогу служби?

Провина жінки визнана в неуважності. Такі справи часто кваліфікують наїзд на яму як наслідок "необрання безпечної швидкості" чи невідповідну реакцію на зміну дорожньої обстановки. Тоді відповідальність несе водій, навіть якщо інші учасники ДТП відсутні.

Тому, якщо дорожнє покриття нерівне, то водій може запобігти наїзду на перешкоду. А пошкодження авто розцінюється як наслідок порушення ПДР, а не як проблема через поганий стан дороги.

Проте судова практика містила й випадки, коли в подібних справах водії уникали відповідальності. Для цього варто довести, що яму було неможливо помітити, наприклад, через відсутність освітлення або попереджувальних знаків, а водій при цьому рухався з дозволеною швидкістю. Тоді акцент робиться на тому, що водій фізично не міг передбачити обстановку.

Чи може водій отримати компенсацію за пошкодження авто?

На неякісний стан дороги водій може поскаржитися балансоутримувачу дороги. Якщо яму не було огороджено або вона не відповідала стандартам утримання доріг, то водій зможе отримати компенсацію.

Аби скарга до поліції чи балансоутримувача мала всі докази, водій повинен зафіксувати інцидент, виміряти глибину ями та місце, де це сталося.

Якщо відсутні дорожні знаки, що попереджують про ями чи ремонт дороги, то правота водія буде доведена навіть у суді.