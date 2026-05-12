Як карають велосипедистів за порушення правил дорожнього руху?

Все більше людей повідомляють про порушення водіями велосипедів правил дорожнього руху. Можливо, не всі їх знають, але це не звільняє від обов'язку турбуватися про безпеку на дорозі. Велосипедисти можуть як спричинити ДТП, так і бути постраждалою стороною. Тим не менш, дія Кодексу України про адміністративні правопорушення поширюється й на водіїв двоколісного транспорту. Про це розповів юрист Євген Буліменко в коментарі РБК-Україна.

Дивіться також В Україні запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР: де та коли вони будуть встановлені

Велосипедом користуються як малі діти, так і дорослі. Дітям до 14 років заборонено рухатися проїжджою частиною доріг без супроводу дорослих, якщо це не житлова зона та спеціально облаштовані території. Якщо підлітки здебільшого порушують правила дорожнього руху, коли з великою швидкістю їздять по тротуарах, то дорослі більше наражають себе на небезпеку, коли виїжджають на автомобільну дорогу.

Останніми роками в Україні почастішали ДТП за участю велосипедистів, особливо у великих містах, де люди часто використовують двоколісний транспорт для роботи. Юристи наголошують, що велосипедисти є такими ж учасниками дорожнього руху, як і водії автомобілів. Тому вони зобов’язані дотримуватися правил дорожнього руху та можуть нести адміністративну відповідальність за їх порушення.

У багатьох випадках водії авто теж нехтують правилами й спричиняють ДТП з велосипедами. Але нерідко винним визнають саме велосипедиста. Тоді він отримує штраф, розмір якого сягає 340 – 850 гривень залежно від ситуації. Розмір штрафів регулює стаття 127 КУпАП.

Рухатися велосипедом по дорозі можна з 14 років. Якщо водій велосипеда порушив ПДР, то найменше покарання за це – 340 гривень.

Якщо велосипедиста помітили за кермом п'яним, то штраф зростає до 680 гривень.

У випадку, якщо через дії велосипедиста сталася аварія, то він має сплатити 850 гривень, або ж присуджуються від 20 до 40 годин громадських робіт.

Крім того, велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світловідбивачами: по переду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного,

– сказав Євген Буліменко.

Тому ще одним суттєвим порушення з боку водія велосипеда буде кермування з несправним гальмом, звуковим сигналом чи з вимкненим ліхтарем й без світловідбивачів у темний час. Правоохоронці Патрульної поліції неодноразово повідомляли про випадки, коли велосипедисти потрапляли в ДТП через рух без засобів освітлення.

Велосипедисти також не можуть пересуватися дорогою для автомобілів, коли поруч облаштована велодоріжка. Якщо інфраструктури немає, то варто триматися якомога ближче до правого краю дороги. Виїжджати на тротуар дорослим дозволено лише в окремих випадках, коли це не створює небезпеки. Але їхати та триматися за інший транспортний засіб під час руху суворо заборонено.

Зауважимо! Попри те, що велосипедисти також несуть відповідальність за порушення ПДР, штрафи для них суттєво нижчі, ніж для автомобілістів.

За що найчастіше карають велосипедистів?

Статистика показує, що водії двоколісного транспорту часто порушують базові правила дорожнього руху. Найбільше штрафів виписують за проїзд на червоне світло, рух тротуарами, пересування без використання фар і світловідбивачів та за перевезення вантажів, які заважають керуванню.

Які зміни пропонують внести в правила дорожнього руху?

В Україні думали над запровадженням штрафних балів для водіїв. Така практика давно працює в Європі. Такі зміни працювали б як система покарання, а за велику кількість балів правоохоронці могли б позбавляти людину водійського посвідчення й змушувати її знову складати іспити для їх повернення.

Українці створили також петицію щодо врегулювання руху мотоциклів між смугами, адже зараз в чинних ПДР це питання не визначене. Через це нерідко трапляються аварії.