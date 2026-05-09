Чому виробник змінив етикетку води?

Нові етикетки "Карпатської джерельної" компанія виготовила після того, як отримала штраф у розмірі 9,4 мільйона гривень від Антимонопольного комітету.

Раніше, у березні, АМКУ покарав ТзОВ "Карпатські мінеральні води" за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тоді регулятор дійшов висновку, що компанія поширювала неправдиві відомості про походження її води.

Річ у тім, що на старій етикетці популярної води були зображені гори, ялини та карта з позначкою "Карпати" на ній. Там же знаходилася назва "Карпатська".

Після дослідження того, як споживачі сприймають етикетку, комітет вирішив, що її дизайн та назва можуть вводити людей в оману. Покупці справді могли подумати, що вода має походження з Карпат. Хоча насправді її виробляють у Золочівському районі Львівської області, який не відноситься до гірських.

Враховуючи викладене, ТОВ «Карпатські мінеральні води» може отримати неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та/або реалізаторами вод мінеральних природних столових,

– зауважив Антимонопольний комітет.

Тому комітет наклав штраф на компанію та наказав прибрати порушення.

Як змінилася етикетка "Карпатської джерельної"?

Ще під час розгляду справи у березні виробник повідомив АМКУ, що планує змінити дизайн етикетки води, аби усунути порушення.

У ТОВ "Карпатські мінеральні води" пояснили, що назву "Карпатська джерельна" зареєстрували виключно як торгівельну марку, і вона не вказує на регіон походження продукції.

Наразі перші партії води з оновленою етикеткою вже надійшли у магазини на продаж. У новому дизайні можна побачити, що гірські обриси зникли, прибрали й звичний напис "Карпати".

Оновлена етикетка мінеральної води

Що відомо про виробництво води?

Засновані "Карпатські мінеральні води" кіпрською компанією "Диналум Файненс Лтд", але бенефіціаром виступає бізнесмен з України Сергій Устенко, пише Zaxid.net.

Видобувають воду, що виходить під маркою "Карпатська джерельна", з двох артезіанських свердловин. Вони походять з природного джерела, а видобуток ведеться на глибині 90 метрів.

Випускають мінеральну воду "Карпатська джерельна" на заводі в селі Струтин на Львівщині. Свердловини знаходяться неподалік від нього.

Розпочали виробляти продукцію ще у 1996 році. Але спочатку там був цех для виготовлення безалкогольних напоїв спиртзаводу, що належав державі. Під мінеральну воду його переробили лише у 2002 році.

Окрім мінеральної, на заводі виготовляють також солодкі води, дитячу воду та енергетичний напій.

Цікаво! На додачу компанія запустила будівництво ще одного заводу для виготовлення мінеральної води у Львівській області.

Які ще компанії оштрафував Антимонопольний комітет?

Торік АМКУ ухвалив рішення про накладення штрафів на низку компаній через порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. Йдеться, зокрема, про спотворення результатів торгів, за що загалом бізнес має сплатити понад 29 мільйонів гривень.

Під санкції потрапили десять компаній, які, за висновками АМКУ, вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі в тендерах. Серед них — ТОВ "Технології Бізнеса" та ТОВ "Київський асфальтобетонний завод №8", ТОВ "БМП Краматорськ" і ТОВ "Будартель СХ 65", а також ТОВ "Даєр" разом із ТОВ "Газове обладнання України".

Крім того, штрафи отримали ТОВ "Запоріжінжинірінг-Груп" і ТОВ "МК Профістрой", ТОВ "Продмет" та ТОВ "Стілс Україна", а також ТОВ "Торговий дім "Промхімія" і ТОВ "Кам’янський ливарно-механічний завод".

Окремо комітет оштрафував ТОВ "ТБ Фрут Капітал" на 39 мільйонів гривень. Компанію визнали винною у порушенні конкурентного законодавства через придбання без необхідного дозволу 100% часток у статутних капіталах чотирьох підприємств.