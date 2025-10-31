Ухвалено чотитри рішення

На засіданні 30 жовтня АМКУ ухвалив рішення, якими визнав, що компанія "ТБ Крут капітал" порушила закон про захист економічної конкуренції, повідомила пресслужба регулятора, передає 24 Канал.

Дивіться також Рішення ухвалено: ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ

Так, у липні 2021 року компанія, що виробляє соки, без дозволу регулятора придбала 100% частки у статутних капіталах чотирьох підприємств:

ТОВ "Арсенал Інвестгруп Хмельницької",

ТОВ "Арсенал Інвестгруп Вінниця",

ТОВ "Арсенал Інвестгруп",

ТОВ "Арсенал Інвестгруп городок".

У чому суть порушення?

АМКУ відкрив справи через здійснення цих придбань без попереднього дозволу, який згідно із законом є обов'зковим.

До отримання дозволу регулятора учасники концентрації не мають права вчиняти дії, що можуть обмежити конкуренцію,

– пояснили у відомстві.

Наскільки оштрафували компанію?

У результаті розгляду чотирьох справ АМКУ визнав дії ТБ Фрут Капітал порушенням пункту 12 статті 50 закону "Про захист економічної конкуренції" оштрафував компанію на понад 39 мільйонів гривень.

Що відомо про підприємство?

За данимт youcontrol, ТОВ "ТБ Фрут капітал" зареєстровано у липні 2015 року в місті Городок Львівської області. Підприємство займається виробництвом фруктових і овочевих соків, дитячого харчування, переробленням та консервуванням фруктів і овочів.

Кінцевим бенефіціарним власником вказано Тараса Колянковського – львівського адвоката.

ТОВ "ТБ Фрут Капітал" був на третій позиції серед українських виробників соків за виручкою за 2023 рік (1,08 мільярдів гривень). Компанія поступається лідерам галузі "Сандора", яка отримала 9,7 мільярдів гривень, та "Вітмарк-Україна" з виручкою 3,28 мільярдів гривень.