Масштабні порушення під час перевірок

Під час перевірок було виявлено численні порушення, зокрема, продажі без використання касових апаратів, відсутність належного обліку товарів та документів, що підтверджують походження техніки. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, інформує 24 Канал.

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Під час контрольних закупівель податкова служба виявила підроблені чеки в 22 випадках із 150 перевірок.

У результаті понад 400 перевірок компанії були оштрафовані на суму понад 85 мільйонів гривень,

– ідеться у повідомленні.

Також Кравченко зазначив, що постійна присутність податківців в магазинах стимулювала зростання виторгу.

Схема "дроблення бізнесу"

Крім того, ДПС виявила факти штучного поділу продажів у мережах "Ябко" та Yabluka, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 286 мільйонів гривень.

Для реалізації цієї схеми компанії залучали до 300 пов’язаних фізичних осіб-підприємців (ФОПів), що працювали на спрощеній системі оподаткування.

Завдяки перевіркам ці мережі змушені були припинити діяльність через ФОПів і перейти на загальну систему оподаткування, ставши платниками ПДВ. Наразі, за слоами Кравченка, ці компанії працюють у формі ТОВ, що перебувають на загальній системі оподаткування.