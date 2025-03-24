Що відомо про законопроєкт

Відповідний законопроєкт, ініційований Міністерством фінансів, передбачає автоматичний обмін податковою інформацією між країнами та контроль за доходами українців, які працюють через онлайн-сервіси, інформує 24 Канал.

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У пояснювальній записці до законопроєкту ідеться, що його розробили для відповідності українського податкового законодавства європейським нормами та виконання зобов’язань перед ЄС та МВФ. А його мета –створити прозору систему обліку доходів, отриманих через цифрові сервіси, та стимулювати вихід бізнесу з тіні.

Згідно з пропозиціями, оператори платформ будуть зобов’язані подавати до Державної податкової служби (ДПС) звіти про доходи користувачів.

Зауважте. Це означає, що іноземні компанії, такі як Booking чи Bolt, повідомлятимуть українську податкову про прибутки резидентів, а ДПС передаватиме аналогічну інформацію про іноземців своїм закордонним партнерам.

Хто підпадає під нове оподаткування

Законопроєкт визначає, що під оподаткування підпадають користувачі платформ, які отримують дохід від:

Оренди нерухомості (житлової та нежитлової) та паркувальних місць

Надання особистих послуг (зокрема таксі та кур’єрські послуги)

Продажу товарів

Оренди транспортних засобів

Скільки доведеться платити Щоб спростити оподаткування, пропонується встановити пільгову ставку у розмірі 5% від доходу, а також 5% військового збору, що в сумі складе 10%. При цьому, якщо річний дохід користувача перевищить 5 мільйонів гривень, ставка зросте до 18%.

Головна зміна в тому, що сплачувати податки самостійно користувачам не доведеться – цю функцію виконуватиме оператор цифрової платформи.

Контроль за рахунками

Щоб забезпечити прозорість сплати податків, законопроєкт передбачає зобов’язання для підзвітних користувачів відкривати окремий банківський рахунок для отримання доходів.

Податкова отримає право доступу до інформації про фінансові операції цих рахунків, що дозволить контролювати сплату податків,

– випливає із законопроєкту.