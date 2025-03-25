Масштабные нарушения во время проверок

Во время проверок были выявлены многочисленные нарушения, в частности, продажи без использования кассовых аппаратов, отсутствие надлежащего учета товаров и документов, подтверждающих происхождение техники. Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, информирует 24 Канал.

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Во время контрольных закупок налоговая служба обнаружила поддельные чеки в 22 случаях из 150 проверок.

В результате более 400 проверок компании были оштрафованы на сумму более 85 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

Также Кравченко отметил, что постоянное присутствие налоговиков в магазинах стимулировало рост выручки.

Схема "дробления бизнеса"

Кроме того, ГНС выявила факты искусственного разделения продаж в сетях "Ябко" и Yabluka, что привело к уклонению от уплаты НДС на сумму более 286 миллионов гривен.

Для реализации этой схемы компании привлекали до 300 связанных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что работали на упрощенной системе налогообложения.

Благодаря проверкам эти сети вынуждены были прекратить деятельность через ФЛП и перейти на общую систему налогообложения, став плательщиками НДС. Сейчас, по слоам Кравченко, эти компании работают в форме ООО, находящихся на общей системе налогообложения.