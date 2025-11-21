Рішення АМКУ щодо "Карпатської джерельної"

Польська компанія Grupa Maspex отримала дозвіл на набуття спільного контролю над ТОВ "Карпатські мінеральні води" і ТОВ "Торговий дім "Карпатські мінеральні води" разом з громадянином України, повідомляє 24 Канал з посиланням на АМКУ.

Ім'я громадянина України в повідомленні АМКУ не розкривається, водночас регулятор зазначає, що ця особа набуде контроль через "його повністю підконтрольну компанію Dynalum Finance Ltd. (Кіпр)".

Цікаво! ТОВ "Карпатські мінеральні води" та ТОВ Торговий Дім "Карпатські мінеральні води" виробляє мінеральні води Карпатська Джерельна, Соковинка, Джерельце.

Що відомо про нового співвласника "Карпатських мінеральних вод"?

Група Maspeх – одна з найбільших компаній Центральної та Східної Європи в сегменті харчових продуктів, яка працює на ринку 25 років. Про це йдеться на її сторінці у Linkedin, пише 24 Канал.

Компанія має у власності такі бренди як Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz. Співзасновником та співвласником компанії є польський підприємець Кшиштоф Павінський.

Компанія лідирує на ринку соків, нектарів та напоїв у Польщі, Чехії та Словаччині та є провідним виробником в Угорщині, Румунії, Болгарії та Литві.

