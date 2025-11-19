Де і які ФОПи здебільшого відкривають жінки?
У 2025 році 61% від загальної кількості ФОПів відкрили жінки, проте ще у 2021 році частка жінок складала 51%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці – 20 286 фопів. Найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%. У жодному регіоні чоловіки так і не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів.
Де найбільше відкрили ФОП / інфографіка Опендатаботу
Кожен третій новий жіночий бізнес відривається у сфері:
- роздрібної торгівлі (49,7 тисячі);
- індивідуальних послуг (11,1 тисяч);
- оптової торгівлі (10,7 тисяч);
- освіти (10 тисяч);
- бізнесів у сфері харчування (8,8 тисяч).
Водночас б’юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг – жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду.
Жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві.
Іноземки також активно реєструють ФОПи в Україні. Найбільше фопів зареєстрували громадянки Росії (175), Молдови (68), Вірменії (50) і Азербайджану (49).
Іноземки, що відкрили ФОП / інфографіка Опендатаботу
Новини українського бізнесу
В Україні цього року відкрилися понад 13,3 тисячі нових ФОПів у сфері громадського харчування, але майже стільки ж закрилися, що призвело до значного зменшення приросту нових кафе та ресторанів. Відвідуваність знизилася на 9%.
Станом на вересень 2025 року найбільше створюють бізнесів у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській і Одеській областях. За останні три роки громадяни Туреччини, США, Польщі, Німеччини та Великої Британії були найактивнішими іноземними інвесторами в Україні.
Найстарішим бізнесом в Україні вважається Дрогобицький соляний завод, розташований у Львівській області. Згідно з різними джерелами, він був заснований ще в 1 250 році, хоча перша задокументована згадка про видобуток солі в Дрогобичі датується 1 390 роком.